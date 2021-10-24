شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط من "الأعلى للإعلام" لتغطية حوادث إيذاء النفس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للإعلام مناقشة بنود كود جديد لتغطية حوادث الانتحار ومحاولاته، يتضمن الكود 10 بنود، تأتى في إطار أن تكون تغطية حوادث الإيذاء النفسى فى إطار تقديس واحترام الحق فى الحياة، والمحافظة على النفس البشرية، وعدم تغطية حوادث الانتحار ومحاولاته والنظر لها على أنها أمر عادى أو طبيعى أو إيجابى، بل يجب دومًا بث رسالة صحفية أو إعلامية على أنها أمر سلبى ومرفوض ومضر لتجنب تكرارها من الآخرين.

ويرصد ”الخليج 365” ضوابط المجلس الأعلى للإعلام لتغطية حوادث الانتحار فيما يلى:

- التغطية فى إطار تقديس واحترام الحق فى الحياة، والمحافظة على النفس البشرية.

- يجب عدم تغطية حوادث الانتحار ومحاولاته والنظر لها على أنها أمر عادى أو طبيعى أو إيجابى، بل يجب دومًا بث رسالة صحفية أو إعلامية على أنها أمر سلبى ومرفوض ومضر لتجنب تكرارها من الآخرين.

- عدم اتخاذ حوادث الانتحار وسيلة لزيادة المشاهدة أو التفاعل أو المبيعات.

- يجب أن يكون الهدف من النشر أو التغطية الإعلامية منع هذه المحاولات أو الحالات والتقليل منها.

- تجنب استخدام عبارات التمجيد أو الإعجاب أو التبرير أو الترويج لمثل هذه الحوادث لتجنب تأثر الجمهور بهايجب الحذر عند صياغة العناوين والمانشيتات المتعلقة بها وعدم استخدام اللغة المثيرة أو الرنّانة وتجنب أى شائعات حولها عدم إبراز حوادث الانتحار أو إعطائها مواقع الصدارة فى النشر أو البث، بل يجب إعطائها أولوية متأخرة فى حالة المواقع الإلكترونية فى ترتيب العرض أو مكان النشر.

- يتعين اتخاذ حوادث أو محاولات الانتحار مناسبة لتحذير المجتمع من خطرها وأثرها السلبى على الفرد والأسرة.

- 4 محاذير عند وجود ضرورة قصوى للتغطية تشمل وضع رسالة تحذيرية تنبه الجمهور للمحتوى شديد الحساسية وعدم تكرار البث أو النشر وعدم تثبيت الخبريتعين فى نهاية التغطية توضيح موارد وأماكن الدعم الطبى والنفسى والمجتمعى المتوافر