شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. اللغة العربية بدلاً من الفرنسية في عدة وزارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعرب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، عن سعادتهم، بعد إقرار عدد من الوزارات للغة العربية لغة أولى في المكاتبات الرسمية.

يأتي هذا عقب قرار اتخذته وزارتا التكوين والتعليم المهنيين والرياضة والشباب باعتماد اللغة العربية في المعاملات والوثائق الرسمية.

وبحسب ما نشرته وزارة التكوين والتعليم المهنيين، على صفحتها على فيسبوك، فإن القرار: “جاء تكريساً للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور”.

وأضافت في بيانها أن المادة الثالثة من الدستور تؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

كما وافقتها وزارة الشباب والرياضة بقرار مماثل، حيث أصدرت تعليماتها باستعمال اللغة العربية في كل المراسلات الداخلية للوزارة.

وأكدت الوزارة أن ذلك سيكون ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرارات الجديدة، حيث تصدرت عبارة “اللغة العربية” منصة تويتر في البلاد، وكانت هي الأكثر تغريدا وتداولاً.

كما تضمنت منشورات العديد من المغردين نسخة من قرار الوزارتين.

ويأتي إعلان الوزارتين في ظل أزمة دبلوماسية مع فرنسا على خلفية ملفات عديدة.

يذكر أن فرنسا احتلت الجزائر لمدة 132 عاما، سعت خلالها لإحلال اللغة الفرنسية محل العربية.