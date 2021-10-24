شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أسان كاسينجاي القيادي بالشرطة الأوغندية على تويتر إن شخصين على الأقل قتلا في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا أمس السبت.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وذكرت قناة تلفزيون (إن.تي.في) المحلية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في كومامبوجا وهي ضاحية على مشارف شرق العاصمة كمبالا. وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتملكهم الذعر والارتباك وسط وميض الأضواء الزرقاء لعربات الشرطة.

وانفجارات القنابل أمر نادر الحدوث في أوغندا.