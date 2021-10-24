شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات كبيرة للاقتصاد المصرى بشهادة دولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية في تحقيق العديد من النجاحات الكبيرة على مدار الأعوام الماضية، وصمد فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.

أكد تقرير لمؤسسة ماعت، كيف ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية ، وتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.

وتابع التقرير أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8,6 مليار دولار في العالم المالى الحالي، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.