شكرا لقرائتكم خبر عن اعترفت بعجزها.. دولة أوربية تناشد الاتحاد الأوربي بنقل مصابي كورونا خارج البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

« استنفدنا قدراتنا»، بهذه العبارة أعلنت دولة بلغاريا أنها عاجزة ، مع التعامل مع مصابيها بفيروس كورونا المستجد.

وناشدت الحكومة البلغارية الاتحاد الأوروبي، بضرورة نقل المصابين إلى دول أخرى، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد، موجة رابعة في تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل التليفزيون الرسمي عن وزير الصحة البلغاري أنه سيكون هناك مشكلات وصفها بـ” الهائلة”، وذلك في حال لم يتم خفض المعدل الحالي للإصابات في غضون 10 إلى 15 يوما.

وأضاف في تصريحاته :” لقد استنفدنا قدراتنا من حيث الطواقم الطبية وأجهزة التنفس، وسيتعين علينا طلب المساعدة من الخارج”.

كما أشار إلى أنه لا يستبعد إعادة فرض الإغلاق، منوهاً إلى وجود محادثات على قدم وساق، مع الاتحاد الأوروبي لنقل المصابين إلى دول أخرى.