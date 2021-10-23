شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل مصورة.. سيناتور يطالب بحظر الذخيرة الحية في مواقع التصوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا إلى فرض حظر على الذخيرة الحية في مواقع تصوير الأفلام والعروض المسرحية بعد وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز الخميس الماضي، إثر إطلاق الممثل أليك بالدوين النار من مسدس في موقع تصوير سينمائي في نيو مكسيكو.

وقال ديف كورتيزي عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن سان خوسيه في كاليفورنيا، رئيس لجنة العمال بمجلس الشيوخ، إنه سيطرح تشريعا يحظر استخدام الذخيرة الحية والأسلحة النارية القادرة على إطلاق الذخيرة الحية من مواقع تصوير الأفلام والعروض المسرحية في كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أمس السبت.

وذكر كورتيزي في بيان: "هناك حاجة ملحة للتصدي لانتهاكات العمل المقلقة وانتهاكات السلامة التي تحدث في مواقع تصوير الأعمال المسرحية، بما في ذلك الظروف عالية الخطورة غير الضرورية مثل استخدام الأسلحة النارية".

وأضاف: "من المهم أن تضع كاليفورنيا معايير أمان جديدة وأفضل الممارسات لجميع من يعملون في الصناعة وخاصة في ولايتنا".