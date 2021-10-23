شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال على شفا الموت داخل شاحنة بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اكتشفت الشرطة الألمانية وجود 31 مهاجرا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية عند ولاية مكلنبورج-فوربومرن وقامت بالقبض عليهم.
وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن المهاجرين وهم 19 رجلا وامرأتين وعشرة أطفال لم يكونوا بحالة صحية جيدة. وأفادت الشرطة بأن الأطفال كانوا يرتدون أحذية رطبة بالية.
كانت أقدام الأطفال ملفوفة جزئيا بورق الألومنيوم وتعرضت لجروح جراء ذلك. ونقل اللاجئون إلى مركز شرطة باسفالك وفقا لتصريحات الشرطة.