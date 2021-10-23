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أطفال على شفا الموت داخل شاحنة بألمانيا

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الدمام - شريف احمد - اكتشفت الشرطة الألمانية وجود 31 مهاجرا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية عند ولاية مكلنبورج-فوربومرن وقامت بالقبض عليهم.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن المهاجرين وهم 19 رجلا وامرأتين وعشرة أطفال لم يكونوا بحالة صحية جيدة. وأفادت الشرطة بأن الأطفال كانوا يرتدون أحذية رطبة بالية.

كانت أقدام الأطفال ملفوفة جزئيا بورق الألومنيوم وتعرضت لجروح جراء ذلك. ونقل اللاجئون إلى مركز شرطة باسفالك وفقا لتصريحات الشرطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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