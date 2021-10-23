أطفال على شفا الموت داخل شاحنة بألمانيا

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن المهاجرين وهم 19 رجلا وامرأتين وعشرة أطفال لم يكونوا بحالة صحية جيدة. وأفادت الشرطة بأن الأطفال كانوا يرتدون أحذية رطبة بالية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012