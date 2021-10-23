45 مليون إصابة بكورونا في أمريكا

واشنطن: خلص إحصاء أجرته رويترز إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع بما لا يقل عن 102598 أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 45.49 مليون من 45.39 في اليوم السابق.

وأشار الإحصاء إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى ما لا يقل عن 3220 أمس الجمعة ليزيد العدد الإجمالي إلى 738256 من 735036.