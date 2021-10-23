شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تواجه الزيادة السكانية فى القرى والنجوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الزيادة السكانية أزمة ضخمة تلتهم التنمية بشكل سريع، ولذلك وضعت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرامية لنهوض بحياة المواطنين في كثير من المحافظات، خطة لمواجهة الزيادة السكانية، وتعتمد هذه الخطة على أساليب عملية وحديثة، وتستهدف نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر وكذلك العمل التمكين الاقتصادى للمرأة فى المناطق الريفية وتنمية الطفولة المبكرة من خلال التوسع فى إنشاء حضانات الأطفال بهذه القرى كذلك توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا .

ومن خلال حملة بالوعى مصر بتتغير للأفضل التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدف الحملة 4 محافظات بالمرحلة الأولى، هى "بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج" ،حيث بدأت الوزارة فى إطلاق الحملة فى محافظتى بنى سويف والمنيا ، على أن يتم إطلاق الحملة فى أسيوط وسوهاج خلال الفترة المقبلة ، ثم تعميمها فى المحافظات الأخرى فيما بعد .

وتتضمن القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تستهدف الحملة نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر كذلك العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال اتاحة اقراض مشروعات تنمية المرأة الريفية وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات حيث يتم بث رسائل التوعية لسيدات بالمحافظات المستهدفة فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وبحسب وزيرة التضامن نفين القباج، أن الحملة تركز على "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادى للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة بالمحافظة فى سن الانجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.