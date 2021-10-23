على بعد 1500 سنة ضوئية.. شاهد سديمي الجبار والرجل الركض من سماء مرصد القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الحساب الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - مرصد حلوان، صورًا لسديم الجبار، الذي يعرف أيضًا باسم M42 أو NGC 1976.

وأضاف المعهد، أن السديم منتشر ويقع جنوب حزام الجبار في كوكبة الجبار، وهو أحد ألمع السدم ويمكن رؤيته بالعين المجردة في سماء الليل، بينما يبعد 1500 سنة ضوئية عن الأرض.

أما سديم الرجل الراكض أو NGC 1977 - فهو سديم منعكس يوجد في كوكبة الجبار، ويبعد عن الأرض بمقدار 1460 سنة ضوئية.

والسدم هي أجرام سماوية ذات مظهر منتشر غير منتظم مكون من غاز متخلخل من الهيدروجين والهيليوم وغبار كوني، ويدرس الفلكيون السدم عن طريق دراسة الوسط البين نجمي وبصفة خاصة بين نجوم مجرتنا.