محظور استيرادها.. إحباط تهريب 28 طن لحوم "تريمنج" في ميناء الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بميناء الإسكندرية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج "بقايا اللحوم" المحظور استيرادها طبقا لقوانين الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمارك والاستيراد والتصدير.

كانت معلومات وردت إلى إدارة المكافحة والإيداعات والشؤون الجمركية والأمن الجمركي تفيد الاشتباه في وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 098341 حاوية رقم 5397500 والصنف لحوم جاموسي مجمدة داخل كراتين منشأ الهند.

وكشفت لجنة جمركية ضمت كل من محمد زهران، رئيس الإيداع وإسلام يس وعلى الدلة مأموري الحركة، ومحمد السيد أمن جمركي وعوني العمري مفتش مكافحة التهريب وجود 1400 كرتونة لحوم مجمدة جاموسي تريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها تزن 28 ألف و700 كيلو جرام بقيمة مليون و640 ألف جنيه.

قررت الدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية اتخاذ الإجراءات القانونية، بناء على تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك.