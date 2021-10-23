وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية يؤكد متانة العلاقات الثنائية مع تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

هنأ وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية جيمس كليفرلي اليوم السبت وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بتولي الحكومة الجديدة لمهامها.

وأكد المسئول البريطاني، في اتصال هاتفي، على متانة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والاحترام المتبادل بينهما، مشددا على ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفضل المراتب ليشمل المجالات المتجددة ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الجرندي ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين البلدين، مثمنا دعم المملكة المتحدة للجهود الوطنية في مجابهة جائحة كورونا.

كما تناول الاتصال تطورات الوضع بتونس، حيث أكد الجرندي على أهمية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي لتصحيح المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة وانطلاقها الفوري في العمل يترجم استمرارية مؤسسات الدولة.

وأوضح في السياق ذاته مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي يريدها التونسيون وتكريس دولة القانون الضامنة للحقوق والحريات، مشيرا إلى قيام الرئيس بمشاورات حثيثة بشأن الخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وحول قمة المناخ "كوب26" - التي ستحتضنها مدينة "جلاسجو" بإسكتلندا خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 12 نوفمبر 2021 - أكد الجرندي أنها ستشكل محطة هامة لتقييم التقدم المحرز في مجال مكافحة التغييرات المناخية وتشخيص التحديات وتجديد الدول تأكيد التزاماتها الدولية التي تعهدت بها في المجال.

ولفت إلى أن تونس قد انخرطت في جميع الجهود الدولية المبذولة في سياق مقاومة التغييرات المناخية واحتواء تداعياتها وتحقيق الانتقال البيئي، وهي حريصة على الالتزام بتعهداتها والعمل بمقتضى مختلف القرارات الأممية ذات الصلة وتنفيذ أجندة التنمية 2030، وستبقى شريكا فاعلا إقليميا ودوليا في هذا المجال.