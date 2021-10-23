المفوضية العليا للانتخابات العراقية: مستمرون بدراسة الطعون المقدمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2021 10:47 مساءً

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أنه ستسمر بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث يتم تدقيقها من قبل القسم المعنوي.

وأشارت المفوضية في بيان لها: “جرى عرض 340 طعنًا على مجلس المفوضين اليوم، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38 /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ”.

مضيفة أن “الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقاً للقانون”.

وأفاد بيان المفوضية أن “مجلس المفوضين قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي ل 234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعناً توزعت على محافظات صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة”.

وتابع البيان: “المجلس سيقوم بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ أن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة”.

وبين أن المفوضية “ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم جميعاً”.

وعلى صعيدٍ متصل، خرج مئات ‏المحتجين على نتائج الانتخابات بالعاصمة العراقية بغداد، وهددوا باقتحام المنطقة الخضراء.