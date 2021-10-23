اليابان.. تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و5 وفيات

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

سجلت طوكيو 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم في تراجع مستمر تحت حد الخمسين لليوم السابع على التوالي حسب بيانات وزارة الصحة اليابانية.



وسجلت حالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بالفيروس في العاصمة في حين بلغ عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة تستوجب أجهزة التنفس وغيرها من المعالجة الطارئة 22 مريضا.

وعلى صعيد اليابان، تم تسجيل 285 إصابة كورونا جديدة في انخفاض مستمر لليوم السابع عن عتبة 500.

وحسب وزارة الصحة اليابانية فيوجد 208 مرضى يعانون من أعراض حادة، بانخفاض تسعة عن يوم الجمعة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة اليوم.