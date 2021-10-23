شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: الحوثي يستخف بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محاولات تنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة، ومضيها في نهج التصعيد تنفيذا للإملاءات الإيرانية، وعدم إكتراثها بالمأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.

وأضاف عبر "تويتر": "هذه الممارسات تؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة، وداعش"، وأن استمرار استغلال المليشيا لاتفاق ستوكهولم للسيطرة والتواجد على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط للعمليات الإرهابية، بات يمثل تهديدا جدي وخطير للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وتابع "الإرياني": "نثمن جهود تحالف دعم الشرعية في إحباط هذه المخططات وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، وآخرها استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، وتدمير 4 زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات إرهابية، ليصل إجمالي ما تم تدميره إلى (91) زورقا مفخخا".