فلسطين: المواقف الدولية لا تناسب فظاعة جرائم إسرائيل

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وأوضحت الخارجية في بيان، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على شعبنا، ودولته، وقوانينها.
وأشارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول تأثير وفاعلية القلق الذي عبرته عنه أيضا عدد من الدول.
وأكدت على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي.
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