المملكة ترحب بإدانة مجلس الأمن للحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت السعودية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي ندد خلاله بهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن «صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن وإدراكا لأهمية حل الأزمة سياسيا لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيات الحوثي الإرهابية لدعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط في مفاوضات تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع».



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