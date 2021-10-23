شكرا لقرائتكم خبر حقائب وملابس سعودية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال شبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتسمت الابتسامة على وجوه طلاب المدارس في مديرية عتق بمحافظة شبوة، بعد توزيع 595 حقيبة وزيا مدرسيا للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وعبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله عن شكره وامتنانه لجهود المركز في دعم قطاع التعليم من خلال تنفيذ هذا المشروع لفئة النازحين وتوفير الحقيبة والزي المدرسي للطلاب، والذي سيساعدهم في الالتحاق بالتعليم والتخفيف من معاناتهم جراء النزوح من المناطق المتضررة.

وأوضحت مديرة مشروع العودة للمدارس إيمان الزبيري أن المشروع يتضمن تجهيز 32 فصلا بديلا مجهزا بأحدث الوسائل، وتوزيع 7,140 زيا وحقيبة مدرسية.

وفي مأرب وزع المركز أمس مساعدات متنوعة طارئة للأسر التي نزحت أخيرا من مديريات جنوب محافظة مأرب شملت 1,800 سلة غذائية، تزن 192 طنا و600 كجم، و250 خيمة، بالإضافة إلى 250 حقيبة إيواء، يستفيد منها نحو 11 ألف فرد من نازحي المديريات الجنوبية.