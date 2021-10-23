شكرا لقرائتكم خبر أبوالغيط يبحث دعم الحكومة التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، خلال زيارته إلى تونس، لبحث الوضع في البلاد من مختلف جوانبه. وأوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أمس أن أبوالغيط التقى أيضا خلال الزيارة بمديري المنظمات العربية المتخصصة المقيمة بتونس لمناقشة أوجه التعاون بين أطراف منظومة العمل العربي وسبل تعزيزها وتطويرها. وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال اللقاء أن الوضع العربي العام يحتاج لتكثيف العمل المشترك حتى تتمكن منظومة العمل العربي من مساندة الدول في تخطي مختلف التحديات التي تواجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر أبوالغيط يبحث دعم الحكومة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.