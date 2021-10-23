شكرا لقرائتكم خبر 19 ديسمبر موعد لمحاكمة مرشد الإخوان بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت محكمة الجنايات المصرية أمس، جلسة 19 ديسمبر المقبل للحكم على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ»التخابر مع حماس».

وقضت محكمة النقض المصرية في يوليو الماضي برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية «التخابر مع حماس»، وأيدت النقض الأحكام وقررت انقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.

وقد عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المتهمين في سبتمبر 2019 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد، وتضمن منطوق الحكم معاقبة محمد بديع، محمد خيرت الشاطر، محمد سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسيني، حازم فاروق، محيي حامد، خالد سعد، خليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد.

وقررت المحكمة معاقبة عصام الحداد وأيمن علي وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».