الكويت تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 412506 فيما استقر إجمالي عدد حالات الوفاة عند 2460 حالة.

وأضاف إنه تم أيضا تسجيل 45 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409568 موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 29ر99 في المئة.