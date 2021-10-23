الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة جوية شمال سوريا

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

أعلن الجيش الأمريكي، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر بغارة شنتها طائرة مسيرة شمال سوريا، بعد يومين على هجوم استهدف قاعدة عسكرية في جنوب البلاد يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي جون ريغسبي في بيان صحفي " ان غارة جوية أمريكية شنت، امس الجمعة، في شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر".

واضاف ريغسبي" ان القضاء على هذا القيادي البارز في القاعدة سيؤثر على قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وشن هجمات ضد مواطنين أمريكيين و(ضد) شركائنا ومدنيين أبرياء".

واشار الى انه لا تتوافر أي معطيات على وجود ضحايا مدنيين في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة مسيرة من طراز إم كيو-9 في إشارة إلى الطائرة المعروفة باسم "ريبر".