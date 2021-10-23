تقارير تكشف عن مقتل شخصية بارزة تعمل لصالح حزب الله في سوريا

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

كشفت تقارير عن مقتل شخصية بارزة تعمل لصالح حزب الله في سوريا، بريف العاصمة دمشق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



الشخصية البارزة الذي يعمل لصالح حزب الله اللبناني وجد مقتولًا داخل منزله في بلدة رنكوس الحدودية مع لبنان بالقلمون الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشفت تقارير عن أن الشخص المقتول كان يقود قوات ارتكبت مجزرة بحق 9 شبان من أبناء رنكوس في يناير 2020.

وأشارت إلى أن حينها أقدمت القوات التي كانت مسلحة بدبابات ومدرعات، على اقتحام مناطق بالبلدة، ضمن تحركاتها لتعقب مسلحين من أبناء البلدة ليس لهم صلة بالفصائل.

عقب دخول هذه القوات، دارت اشتباكات بين الطرفين، تسببت بمقتل ضابط من هذه القوات النظام و3 عناصر آخرين، بالإضافة لمقتل 9 من المسلحين.

وتشهد بلدة رنكوس تشديدًا أمنيًا، بالإضافة إلى انتشار حواجز تابعة لميليشيات مسلحة موالية لـ "حزب الله" اللبناني في المنطقة عقب حادثة الاغتيال.