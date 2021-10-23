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الصومال.. القضاء على 3 عناصر من مليشيا «الشباب»

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الدمام - شريف احمد - قضت وحدات من الجيش الصومالي على ثلاثة عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال عملية عسكرية في مناطق محافظة جوبلاند بجنوب البلاد .

وأفاد ضباط بالقوات المسلحة الصومالية وفق - وكالة الأنباء الوطنية الصومالية - اليوم، أن العملية تهدف إلى تطهير عدة قرى تابعة لمحافظة جوبا السفلى من براثين العناصر الإرهابية.

يذكر أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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