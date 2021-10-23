شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. القضاء على 3 عناصر من مليشيا «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت وحدات من الجيش الصومالي على ثلاثة عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال عملية عسكرية في مناطق محافظة جوبلاند بجنوب البلاد .

وأفاد ضباط بالقوات المسلحة الصومالية وفق - وكالة الأنباء الوطنية الصومالية - اليوم، أن العملية تهدف إلى تطهير عدة قرى تابعة لمحافظة جوبا السفلى من براثين العناصر الإرهابية.

يذكر أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد.