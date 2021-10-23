شكرا لقرائتكم خبر عن هروب أكثر من 800 سجين في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصلحة السجون في بيان اليوم السبت إن مسلحين هاجموا سجنا في ولاية أويو النيجيرية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وأطلقوا سراح ما يزيد على 800 نزيل بالقوة.

وأضافت أن المهاجمين كانوا مدججين "بأسلحة متطورة" وأنهم تمكنوا من الدخول إلى ساحة السجن بتفجير الجدران بالديناميت بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس.

وتابعت قائلة إن نحو 575 نزيلا ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم القبض على 262 من الفارين منذ ذلك الحين.