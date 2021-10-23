شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. العاصفة المدارية «ريك» تتحول لإعصار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية (ريك) اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار اليوم السبت قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادي وإن من المتوقع أن تزداد قوة خلال الساعات المقبلة.

وكانت العاصفة ريك تتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة تقترب من 130 كيلومترا في الساعة مع هبات قوية.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير "نتوقع قوة متسارعة خلال اليوم التالي أو نحوه ومن المتوقع أن تتحول ريك إلى إعصار كبير غدا الأحد".