11 وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 11 وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ إن العدد الإجمالي للإصابات إلى 849758 إصابة واجمالي الوفيات وصل إلى 10941.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 17359 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 96 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 34 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 590 حالة.