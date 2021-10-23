شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي: «الناتو» غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اتهم حلف شمال الأطلسي اليوم السبت بحشد تدريجي للقوات بالقرب من حدود روسيا وبأنه غير مستعد لمناقشة الأمن الأوروبي مع موسكو على قدم المساوة.

وتصريحات شويجو أحدث مؤشر على التوتر المتصاعد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بعد أن وافق وزراء دفاع التحالف الغربي على خطة يوم الخميس للتصدي لأي هجوم روسي محتمل على عدة جبهات.

ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية الخطة بأنها "وسيلة الردع" لكن الكرملين قال أمس الجمعة إن الخطة تثبت أن موسكو كانت على حق عندما قطعت العلاقات مع حلف شمال الأطلسي. وأغلقت روسيا في الأسبوع الماضي بعثتها الدبلوماسية لدى الحلف وبعثة الحلف في موسكو بعد أن طرد الحلف ثمانية روس بتهمة التجسس.