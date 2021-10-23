23 أكتوبر , 2021
تيغراي: قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتين غريفيث إن الهجمات الجوية التي شنها الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي أجبرت طائرة تحمل إمدادات إغاثة على العودة أمس الجمعة.
وقال غريفيث في بيان إن "رحلة الأمم المتحدة الإنسانية كانت متجهة إلى مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي لكنها عادت إلى أديس أبابا بسبب الضربات الجوية".
وتابع غريفيث أن "الحادث يثير مخاوف خطيرة بشأن سلامة موظفي الإغاثة الذين يعملون لمساعدة المدنيين المحتاجين".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة حصلت على تصريح بالرحلة إلا أنها لم تتلق تحذيراً مسبقاً بشأن الهجمات على ميكيلي.
وبعد نحو عام من بدء الصراع الدموي في تيغراي، يواجه نحو 400 ألف شخص تهديداً خطيراً من التعرض للجوع في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
وأعرب غريفيث عن "قلق عميق" مع استمرار الغارات على ميكيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر قلق أممي من التصعيد في تيغراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.