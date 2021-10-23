قلق أممي من التصعيد في تيغراي

تيغراي: قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتين غريفيث إن الهجمات الجوية التي شنها الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي أجبرت طائرة تحمل إمدادات إغاثة على العودة أمس الجمعة.

وقال غريفيث في بيان إن "رحلة الأمم المتحدة الإنسانية كانت متجهة إلى مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي لكنها عادت إلى أديس أبابا بسبب الضربات الجوية".

وتابع غريفيث أن "الحادث يثير مخاوف خطيرة بشأن سلامة موظفي الإغاثة الذين يعملون لمساعدة المدنيين المحتاجين".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة حصلت على تصريح بالرحلة إلا أنها لم تتلق تحذيراً مسبقاً بشأن الهجمات على ميكيلي.

وبعد نحو عام من بدء الصراع الدموي في تيغراي، يواجه نحو 400 ألف شخص تهديداً خطيراً من التعرض للجوع في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.

وأعرب غريفيث عن "قلق عميق" مع استمرار الغارات على ميكيلي.