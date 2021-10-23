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زيدان يحسم موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-23 | 18:22

زيدان يحسم موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

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حدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، موقفه من خلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب مانشستر يونايتد.
ولا يحظى سولسكاير بدعم جماهير اليونايتد؛ بسبب عدم ثبات مستوى ونتائج الفريق، سواء في البريميرليج، أو .

وارتبط اسم زيدان بالشياطين الحمر، خاصة وأنه من دون عمل منذ رحيله عن بنهاية الموسم الماضي.


وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن زيدان متردد بشأن ما إذا كان سيعود إلى التدريب الآن أم لا.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي يستمتع حالياً بوقته بعيداً عن التدريب، ولا يستعجل العودة لممارسة النشاط.

وكانت تقارير، تداولت مؤخراً أن البرتغالي ، نجم مانشستر يونايتد، قد أوصى بضرورة التعاقد مع زيدان، لتحقيق طموحات الفريق.

ومع ذلك، فإن إدارة الشياطين الحمر تصر حالياً على بقاء سولسكاير، وتثق في قدريته على تحقيق طموحات النادي والجماهير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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