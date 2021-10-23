الآسيوي يكلف عراقيين للإشراف على التصفيات الأولمبية

واسندَ الاتحادُ الآسيوي للحكم علاء عبد القادر مهمةَ الإشراف على حكام المجموعة الرابعةِ التي تضم منتخبات اوزبكستان والسعودية والكويت وبنغلادش، التي من المؤمل ان تستضيفها اوزبكستان للفترة من ( 24 الى 31 تشرين الاول 2021 ) .وعلى سياقٍ متصلٍ، أسندَ الآسيوي مهمةً أخرى للمحاضر (كاظم عودة) للإشرافِ على حكام تصفياتِ المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إيران وطاجيكستان ولبنان والنيبال، التي تستضيفها العاصمة الطاجيكية دوشنبه في الفترة من ( 24 الى 31 تشرين الاول 2021 ) .

يشارُ الى ان علاء عبد القادر وكاظم عودة سبقَ أن أسندت إليهما مهمة الإشراف على حكامِ مبارياتِ تصفيات كأس العالم المؤهلةِ الى مونديال قطر 2022 في الشهر الماضي في كوريا الجنوبية واليابان.

