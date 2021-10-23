انتخابات العراق تتصدر عناوين نشرة أخبار السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية تعيد العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات،، وترد عشرات الطعون الجديدة بنتائج الاقتراع.