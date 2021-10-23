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انتخابات العراق تتصدر عناوين نشرة أخبار السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية تعيد العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات،، وترد عشرات الطعون الجديدة بنتائج الاقتراع.
= مجلس الأمن يشيد بانتخابات العراق،، والصدر يحذّر الخاسرين من جرّ البلاد إلى الفوضى.

= دولة القانون يعلن قرب تشكيل الكتلة الأكبر،، والأساقفة الكلدان يدعون لإنهاء الاحتقان الناتج عن الانتخابات.

= داعش ينحر شخصاً ويصيب والدته في الطارمية.. وقوات الامن تقتل فتى التنظيم الارهابي في الانبار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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