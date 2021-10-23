انت الان تتابع خبر انتخابات العراق تتصدر عناوين نشرة أخبار السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية تعيد العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات،، وترد عشرات الطعون الجديدة بنتائج الاقتراع.
= مجلس الأمن يشيد بانتخابات العراق،، والصدر يحذّر الخاسرين من جرّ البلاد إلى الفوضى.
= داعش ينحر شخصاً ويصيب والدته في الطارمية.. وقوات الامن تقتل فتى التنظيم الارهابي في الانبار.
= دولة القانون يعلن قرب تشكيل الكتلة الأكبر،، والأساقفة الكلدان يدعون لإنهاء الاحتقان الناتج عن الانتخابات.
= داعش ينحر شخصاً ويصيب والدته في الطارمية.. وقوات الامن تقتل فتى التنظيم الارهابي في الانبار.