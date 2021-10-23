قائد عسكري يتوقع «كوكتيلا» إرهابيا في أفغانستان

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وأكد أن الإرهابيين في أنحاء العالم احتفلوا بهزيمة الغرب في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في كابول.
ولم يؤد ذلك فقط إلى إعادة تنشيط طاقة الخلايا الإرهابية، ولكن سيؤدي إلى زيادة في عمليات التجنيد أيضا، وزيادة التمويل من جانب الداعمين للموت.
وأشار إلى أن القاعدة وداعش وغيرهما من الشبكات الجهادية سوف يستغلون النجاح الباهر لحركتهم العالمية، وسيوجهون ويشجعون الهجمات في أنحاء العالم، ويحاكون داعش في ذروة قوتها في سوريا والعراق، ودفع الآلاف إلى التطرف، والتشجيع على القيام بعمليات طعن ودهس، وهجمات بالمتفجرات والأسلحة في دول كثيرة.
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