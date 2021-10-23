شكرا لقرائتكم خبر الكونجرس: حزب الله يعرقل الحكومة اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم مشرعون أمريكيون حزب الله الإرهابي بعرقلة مهمة الحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نجيب ميقاتي.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي «إن تصرفات الحزب أسهمت في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية»، محذرة من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

وأقر الكونجرس مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد «آمن ومستقل وديمقراطي».

واتهم المشرعون إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط، مشيرين في الوقت نفسه إلى انتهاكات «حزب الله» لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة. ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.