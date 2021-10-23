مسلحون يقتحمون سجنا في نيجيريا

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

اقتحم مسلحون سجناً بولاية أويو جنوب غرب نيجيريا، مساء الجمعة، وفق المتحدث باسم إدارة السجن، السبت، دون تحديد عدد المسجونين الذين فروا



وقال اولانروواجو انجورين، إن "عددا كبيرا من المسلحين هاجموا سجن ابونلوغو مساء الجمعة بالقنابل اليدوية، وتم العثور على العديد من المعتقلين"، بدون أن يحدد عدد السجناء الذين تمكنوا من الفرار، كما لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو قُتل في الهجوم.

وأوضح أن بيانا سيصدر قريباً عن الشرطة يتضمن مزيدا من التفاصيل.

وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن نحو ألف سجين فروا خلال هذا الهجوم، ولكن تعذر حتى الآن التحقق من هذه المعلومات.

وتشهد نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حالة شديدة من انعدام الأمن، وتنشط في مناطق واسعة فيها مجموعات إجرامية.

في 13 سبتمبر/ أيلول، اقتحم مسلحون سجنا في ولاية كوجي بوسط نيجيريا ليلا وحرروا 240 سجيناً.

وفي هجوم واسع في 5 أبريل/ نيسان، اقتحم مسلحون مقر الشرطة في أويري وحرروا أكثر من 1800 سجين.