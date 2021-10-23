شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 وإصابة 3 من رجال الأمن في هجوم على حاكم «بانكيلاري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 11 عنصر من رجال الأمن في النيجر مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في كمين استهدف موكب حاكم إقليمي بانكيلاري بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وقالت وزارة الداخلية في النيجر في بيان اليوم : أن المهاجمين أستهدفو موكباً يقل محافظ بانكيلاري مستخدمين البنادق وقاذفات الصواريخ ويعد الهجوم الأول ضد مسؤولين حكوميين في تيلابيري، مؤكدة في الوقت نفسه أن التحقيق جار لتحديد مرتكبي هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة.

الجدير بالذكر أن أقليم بانكيلاري هو جزء من منطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والمعروفة بمستويات عالية من الهجمات التي يشنها مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش".