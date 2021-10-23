شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 إثر انفجار لغم مضاد للأفراد في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، اثنان منهم فى حالة خطيرة، في انفجار لغم جنوب السنغال.

وأفادت - وكالة الأنباء السنغالية - أن الضحايا كانوا عائدين إلى منازلهم على متن عربة عندما اصطدموا بلغم أرضى، في محافظة "أولامباني" جنوبي البلاد.

الجدير بالذكر أن الجيش السنغالي أزال خلال السنوات العشر الماضية العديد من الألغام بعد تدمير قواعد للمسلحين على الحدود، والتي تسببت في مقتل العديد من المدنيين والعسكريين في البلاد.