الارشيف / اخبار العالم

مصرع 4 إثر انفجار لغم مضاد للأفراد في السنغال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 إثر انفجار لغم مضاد للأفراد في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، اثنان منهم فى حالة خطيرة، في انفجار لغم جنوب السنغال.

وأفادت - وكالة الأنباء السنغالية - أن الضحايا كانوا عائدين إلى منازلهم على متن عربة عندما اصطدموا بلغم أرضى، في محافظة "أولامباني" جنوبي البلاد.

الجدير بالذكر أن الجيش السنغالي أزال خلال السنوات العشر الماضية العديد من الألغام بعد تدمير قواعد للمسلحين على الحدود، والتي تسببت في مقتل العديد من المدنيين والعسكريين في البلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا