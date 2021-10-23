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تشيلسي يقسو على نورويتش في الدوري الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-23 | 15:53

تشيلسي يقسو على نورويتش في الدوري الإنجليزي

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واصل تشيلسي تصدره ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه الساحق على ضيفه نورويتش سيتي 7-0 مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة.
وأحرز أهداف تشيلسي كل من مايسون مونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جيمس (42) وبن تشيلويل (57) ولاعب نورويتش ماكي أرونز (بالخطأ في مرمى فريقه 62).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقاطة، بفارق 4 عن نقاط أمام الذي يلعب غدا أمام مانشستر يونايتد، فيما استقر رصيد نورويتش سيتي عند نقطتين فقط في المركز الأخير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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