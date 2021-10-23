شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الإمارات تقدم 12376 جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 12,376 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,887,014 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 211.18 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".