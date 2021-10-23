62 ندوة توعية بالأمراض المعدية لطلاب المدارس بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، أن الأسبوع الماضي شهد تنفيذ نحو 62 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضح جمال، أن ذلك يأتي ضمن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية للوقاية من الأمراض المعدية ومجابهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع قطاع الصحة بالمحافظة.

وأشار جمال، إلى أن الندوات تضمنت التوعية والتثقيف للحد من انتشار الأمراض المعدية وفيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.

وأكد "جمال" تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي.