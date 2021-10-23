تريد شراء سيارة مستعملة.. 4 بنوك إسلامية تقدم تمويلات بفائدة متناقصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

لجأت البنوك الإسلامية إلى إدراج منتج تمويل السيارات الملاكي المستعملة ضمن منتجاتها المختلفة بعد وجود طلب على سوق المستعمل بسبب ارتفاع أسعار السيارات الملاكي الجديدة بهدف المنافسة على جذب عملاء جدد يفضلون التعامل مع الجهاز المصرفي في معاملاتهم المالية وفقا لنصوص الشريعة الإسلامية.

ويوجد 4 بنوك إسلامية في السوق المصري تقدم تمويل السيارات المستعملة وهم فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة، فأول 3 بنوك يقدمون جميع منتجاتهم وأوعيتهم الادخارية وفقا لأحكام الشريعة، أما المصرف المتحد يقدم مزيجًا من المعاملات الإسلامية والتجارية كل إدارة منهم مستقلة عن الأخرى ولكن المنتج الإسلامي يستحوذ على نسبة كبرى تصل إلى 30% من إجمالي تعاملاته.

كما يعد بنك ناصر الاجتماعي المصري يعد من أحد البنوك الإسلامية لكن غير خاضع لرقابة البنك المركزي مثل سائر البنوك الأخرى نتيجة لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي كما لم يطلق منتج لتمويل السيارات المستعملة حتى الآن مكتفيًا بتمويل السيارات الجديدة.

وتقدم البنوك تمويل السيارات المستعملة سواء بضمان الراتب للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، أو لأصحاب المهن والأعمال الحرة وكل برنامج فيهم يختلف في شروطه عن الأخر.

وتشترط البنوك لتمويل السيارات المستعملة ألا يمر على تاريخ صنعها عدد محدد من السنوات بين 5 إلى 8 سنوات لضمان جودتها وعدم تهلاكها، كما تحجم عن تمويل بعض الماركات الصينية، وكذلك تقديم فاتورة معتمدة من معرض معروف بإجمالي قيمة السيارة.

وجميع البنوك تحدد قيمة قرض السيارة الذي يحصل عليه العميل حسب إجمالي دخله الشهري بما لا يتجاوز قيمة قسطه عن 50% من إجمالي دخله الشهري طبقا لتعليمات المركزي تخوفا من وجود تعثر وعدم القدرة على السداد.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل تمويل السيارات الملاكي المستعملة في 4 بنوك بالصيغة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية:

1-بنك فيصل الإسلامي:

قيمة التمويل: تصل إلى 350 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة تكلفة عبء الدين: 15.5% سنوياً متناقصة.

نسبة المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية.

فترة سداد التمويل: تصل إلى 5 سنوات.

نسبة التمويل: 50% من إجمالي قيمة السيارة كحد أقصى.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 1500 جنيه.

عمر العميل: من 21 عاماً إلى 60 عاماً.

2-مصرف أبوظبي الإسلامي:

قيمة التمويل: تصل إلى 600 ألف جنيه للسيارات الألماني و400 ألف لأي أنواع أخرى.

نسبة تكلفة الفائدة على التمويل: من 8.4% إلى 9.5% سنوياً مقطوعة.

نسبة المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة السيارة.

فترة سداد التمويل: تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل إلى 75% من إجمالي ثمن السيارة

الحد الأدنى للدخل الشهري: 1500 جنيه.

عمر العميل: من 21 عاماً إلى 60 عاماً وأحياناً يصل إلى 65 عاماً أيهما أقرب لسن المعاش.

3-المصرف المتحد:

قيمة التمويل: تصل إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك وتصنيف الشركة التي يعمل بها العميل.

نسبة تكلفة الفائدة: من 13.5% إلى 16.5% سنوياً متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب وفترة سداد القرض.

نسبة المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة السيارة.

فترة سداد التمويل: تصل إلى 8 سنوات كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة السيارة.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 1500 جنيه.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما كحد أقصى.

4-البركة:

قيمة التمويل: تصل إلى 600 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة تكلفة عبء الدين: 12.75% سنوياً متناقصة وتزيد على ذلك حسب حالة العميل.

نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي ثمن السيارة.

فترة سداد التمويل: تصل إلى 7 سنوات.

نسبة التمويل: 80% من إجمالي قيمة السيارة.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

عمر العميل: من 21 عاماً إلى 65 عاماً.