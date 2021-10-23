منظمة الصحة العالميّة تطرد 4 موظفين بسبب تورّطهم في إعتداءاتٍ جنسيّة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية طرد 4 موظفين لديها لتورطهم بإعتداءات جنسية.

وقال المتحدث الإعلامي بإسم منظمة الصحة العالمية، طارق يزاريفيتش اليوم الجمعة، إنه تم إنهاء خدمة 4 موظفين في المنظمة لتورطهم في إعتداءات جنسية أثناء مكافحة تفشي وباء "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت لجنة مستقلة من الخبراء قد أجرت تحقيقا في مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل موظفي منظمة الصحة العالمية، أثناء تأدية خدمتهم في الكونغو الديمقراطية.

وتمكن الخبراء من تحديد أكثر من 80 شخصا كمتورطين في إعتداءات جنسية، بما في ذلك عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي قد طالب بتعاون صريح في التحقيق المتعلق بإتهامات بإنتهاكات جنسية إرتكبها موظفون في منظمة الصحة العالمية، أرسلوا لمحاربة فيروس إيبولا في بلده.

المصدر: "سبوتنيك"