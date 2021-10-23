الكشف عن مصير الممثل الأمريكي أليك بالدوين بعد واقعة القتل في فيلم "الصدأ"

اسماعيل عبد الحي - بعد الإنتهاء من إستجوابه، أفرجت الشرطة الأمريكية عن النجم السينمائي أليك بالدوين الذي أطلق النار دون قصد على مصورة أثناء تصوير فيلم "الصدأ" في ولاية نيو مكسيكو.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث بإسم شرطة مدينة سانتا قوله "تم إستجواب بالدوين من قبل المحققين وأفرج عنه. لم يتم توجيه أي إتهامات"، مشيرا إلى أن التحقيق سيتواصل والشرطة تقوم حاليا بإستجواب شهود الحادث.

وتقول الأنباء إن الممثل الأمريكي أليك بالدوين أثناء عمليات تصوير فيلم سينمائي عن الغرب الأمريكي، أطلق النار من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص مفرغ وغير خطر، إلا أن الرصاصة أو ربما شظاياها أصابت شخصين، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير غالينا هتشينز بعد فترة من تعرضها لإصابة خطيرة ونقلها بطائرة خاصة إلى المستشفى، وإصابة المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة.

وظهر الممثل السينمائي الشهير أليك بالدوين الذي أطلق النار، وهو مغموما وفي حالة من الذهول والدموع تملأ عينيه، ومضى طوعا إلى مكتب العمدة وأدلى بشهادته أمام المحققين.

ولفتت صحيفة "ftimes" إلى أن تصوير الأفلام السينمائية يعتبر عملية صعبة ومضنية مثيرة للغاية، وقد تحدث حالات طارئة في بعض الأحيان، إلا أنه لا يتم الكشف عنها لعامة الناس، مشيرة إلى أن الواقعة الأخيرة تخالف بكونها عملية قتل في موقع التصوير.

ووصفت الحادثة بأنها مأساة حدثت أثناء تصوير إحدى حلقات فيلم بعنوان "روست"، وأن الواقعة حصلت قرب مدينة سانتا في بولاية نيو مكسيكو. وكان من المفترض أن يقوم الممثل أليك بالدوين، حسب السيناريو، بإطلاق رصاص خلّب من مسدس، وهو يتولى إنتاج هذا الفيلم ويؤدي فيه دور شخصية إجرامية تدعى هارلاند راست.

ولا يزال مجهولا ما حدث بالضبط أثناء التصوير، ومن غير المعروف ما إذا كانت عملية إطلاق النار قد حدثت عن طريق الصدفة أم أثناء عملية التمثيل.

المصدر: kp.ru+ ftimes