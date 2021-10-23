التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صورا استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة. وأوضح التحالف أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه 91 زروقا مفخخا ومسيّرا عن بعد شكلت تهديد مباشر على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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