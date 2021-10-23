العراق يحتاج إلى معجزة لتشكيل حكومة جديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

يحتاج العراق إلى معجزة لتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، وأن الأمر قد يستغرق شهورًا، وفق تحليل نشرته صحيفة ”هآرتس“ العبرية.

وقالت الصحيفة: ”بعد فوز رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات الأخيرة، تم تفسير هذه النتائج على نطاق واسع على أنها هزيمة لإيران، التي كان من المتوقع أن تتقلص مكانتها في العراق بشكل كبير، وهذا التفسير مبني على افتراض أن الصدر، المعروف بمواقفه المناهضة لإيران ولأمريكا، سيعيّن رئيس الوزراء المقبل ويملي عليه تشكيل الحكومة“.

وأضافت: ”الخلاف الرئيس الآن هو من سيتم اختياره لتشكيل الحكومة، الحزب أم الكتلة التي فازت بأكبر عدد من الأصوات، أم الزعيم الذي يمكنه تشكيل أكبر ائتلاف؟.. يصر الصدر على أن الحزب الأكبر، وهو حزبه، يجب أن يعيّن رئيس الوزراء المقبل، بينما يقول المنافسون إن الكتلة الأكبر يجب أن تعينّه“.

وأضافت: ”الصدر (47 عامًا) ليس رجل دين كبيرًا بما يكفي لإصدار قرارات ملزمة، لكنه زعيم كاريزمي قام خلال العقدين الماضيين بتعبئة ملايين العراقيين، مما سمح له بتشكيل ميليشيات جيش المهدي التي قاتلت بلا هوادة ضد الاحتلال الأمريكي، ويمكن له حشد مئات الآلاف من أتباعه في الشوارع.. للصدر يد في كل وزارة وقطاع حيوي“.

وتابعت: ”إنه في الأساس العدو الأكبر للميليشيات الشيعية وتدخل إيران في العراق.. وقال بعد الانتخابات إنه من الآن فصاعدًا، يجب أن تكون الأسلحة حصرًا في أيدي الحكومة“.

وقالت الصحيفة في تحليلها: ”الآن، يتحدث الصدر علنًا ​ضد التدخل الإيراني والميليشيات الشيعية، وعلى حد تعبيره، يجوز لأي دولة أن تفتح سفارة في العراق طالما أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وهذا يعني أنه حتى الولايات المتحدة يمكن أن تكون لها مهمة هناك“.

وأوضحت الصحيفة: ”يعترض الصدر على فكرة الوحدة الشيعية التي تروج لها إيران لأن ذلك قد يؤدي إلى تآكل سلطته ونفوذه، وكلاهما يعتمد أيضًا على كيانات غير شيعية مثل حزب بارزاني في كردستان، وجزء من القيادة السنية.. إن الفرح بهزيمة الأحزاب الموالية لإيران سابق لأوانه، فلا تزال طهران تسيطر على عدد قليل من الروافع الاقتصادية والدينية التي يمكن أن تساعدها في إملاء الحكومة العراقية المقبلة“.