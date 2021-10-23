شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حتى المساجد لم تسلم من تخريب مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لم تسلم المساجد والمستشفيات فضلًا عن منازل الأهالي من قصف مليشيا الحوثي على مدينة حجة، والتي أدت إلى تدمير عدد كبير من المباني والمدارس والمستشفيات والمساجد.
وعرضت قناتي العربية والحدث، في تقرير مشترك، ما آلت إليه الأوضاع في هذه المدينة المحاصرة من قبل مليشيا الحوثيين، وكذلك أثار القصف العنيف في مديريات حيران وميدي.
وأظهر التقرير مدى معاناة الأهالي من صعوبة الأوضاع وخاصة الاقتصادية فلا يستطيع التجار تصريف بضائعهم.
ويظهر في الفيديو معاناة الطلاب هناك بعد افتراشهم الأرض لمواصلة تعليمهم بعد تدمير مدارسهم.
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