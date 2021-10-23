شكرا لقرائتكم خبر عن 343 مستفيدا من العيادة الطبية المتنقلة بـ «حجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 343 مستفيدا، خلال الفترة من 7 حتى 13 أكتوبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 59 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 99 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدا، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 59 مريضا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 89 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين, وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 343 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 54 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.