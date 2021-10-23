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كومان يعلن قائمة برشلونة النهائية لمباراة الكلاسيكو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-23 | 14:48

كومان يعلن قائمة برشلونة النهائية لمباراة الكلاسيكو

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أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ، غدًا الأحد، في إطار الجولة العاشرة من الليجا.
وشهدت القائمة تواجد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق، الذي أثيرت العديد من الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة، حيث عانى من ألم في الكاحل عقب مواجهة دينامو كييف، الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات .

وفي حال عدم جاهزية ألبا للبدء أساسيًا، يخطط كومان للاستعانة بالظهير الأمريكي سيرجينو ديست في الجهة اليسرى.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من:

"تير شتيجن، ديست، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديباي، أنسو فاتي، ديمير، نيتو، كوتينيو، لينجليت، لوك دي يونج، جوردي ألبا، أجويرو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أوسكار مينجويزا، أومتيتي، إريك جارسيا، إيناكي بينيا، نيكو، جافي، بالدي".

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب ، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث، بـ17 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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