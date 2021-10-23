كومان يعلن قائمة برشلونة النهائية لمباراة الكلاسيكو

وشهدت القائمة تواجد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق، الذي أثيرت العديد من الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة، حيث عانى من ألم في الكاحل عقب مواجهة دينامو كييف، الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا وفي حال عدم جاهزية ألبا للبدء أساسيًا، يخطط كومان للاستعانة بالظهير الأمريكي سيرجينو ديست في الجهة اليسرى.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من:

"تير شتيجن، ديست، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديباي، أنسو فاتي، ديمير، نيتو، كوتينيو، لينجليت، لوك دي يونج، جوردي ألبا، أجويرو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أوسكار مينجويزا، أومتيتي، إريك جارسيا، إيناكي بينيا، نيكو، جافي، بالدي".

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث، بـ17 نقطة.

