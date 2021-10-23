شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنفذ 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تحسين حياة المواطن فى الريف المصرى، وقدمت مردودا إيجابيا للغاية فى تنمية الخدمات الأساسية بمختلف القرى، كما نجحت فى تحسين جودة حياة المواطنين، ونفذت العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية من صرف صحى وتوصيل مياه وتطوير المنازل.

وتقوم مبادرة حياة كريمة بإنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه في وقت سابق بحصر المباني الحكومية في قري "حياة كريمة" وتجميعها في مكان واحد ومن ثم إعادة الاستفادة من عدد كبير من المباني غير المستغلة أو التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات الحكومية .

وتهدف المبادرة إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز الفقيرة فى الريف وكذلك المناطق العشوائية فى المدن، تستهدف تلك المبادرة توفير السكن الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجًا؛ بتوفير الدعم المالى، أو المساعدة فى زواج اليتيمات، وتوفير فرص عمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة، وغيرها.