شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية النائب تيسير مطر..لجنة المرأة بنادي المصري القاهري تنظم ندوة "بصالح نفسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى، نظمت لجنة المرأة بنادي المصرى القاهرى ندوة تحت عنوان "بصالح نفسى".

تضمنت الندوة الفحص الذاتي النفسي، وفن ممارسة أدوار الحياة، وارسم خريطة حياتك المستقبلية، وممارسة فن الابتهاج والسعادة النفسية.

جدير بالذكر أن النائب تيسير مطر، أعلن عن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري، داعيا جميع أعضاء النادي الحصول على اللقاح، منبها إلى أنه لن يتم فيما بعد السماح لدخول النادي إلا بشهادة تطعيم فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن فاعلية اللقاحات كبيرة وتعطي مناعة وتحفز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة للفيروس في الدم، مشيرة إلى أن اللقاح يمنع دخول الشخص المصاب بكورونا في مضاعفات خطرة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هام لمنع تسلل العدوى من الأشخاص المصابين للشخص السليم، وأضافت أن هناك أشخاصا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، مشيرة إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.